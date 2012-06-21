Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Асоціація рибалок України розповсюдила звернення, в якому висловлює серйозне занепокоєння небезпекою для рибного промислу, яка склалася на Чорному та Азовському морях у зв’язку із затриманнями ФСБ РФ українських рибалок. На даний момент є реальна загроза свободі та життю рибалок що ведуть промисел в українських водах Азовського моря. У будь-який момент вони можуть бути захоплені російськими прикордонниками. Такі факти вже відомі. Жертвами російського піратства стали дві риболовецькі бригади. «Влада» Криму інкримінує їм порушення державного кордону Російської Федерації, браконьєрство і навіть ... тероризм.
З огляду на характер і тяжкість висунутих нашим рибалкам звинувачень, а так же специфіку російського судочинства, говориться у зверненні, можна очікувати, що нашим землякам може загрожувати перспектива бути засудженими на багато років і відбувати покарання в Росії.
Асоціація рибалок зауважує: Азовське море має важливе значення для вітчизняного рибного промислу. У 2017 році на водоймах України було виловлено 81 875 тонн риби, з яких 37 537 тонн було добуто на Азовському морі (на Чорному морі – 5 253 тонни).
З 15 серпня всі українські рибопромислові судна вийдуть на промисел бичка, який в основному знаходиться у виключній (морській) економічній зоні України. Вони все можуть стати легкою здобиччю для прикордонної служби ФСБ РФ. Так само необхідно відзначити, що традиційно вилов хамси проводиться переважно на виході з Керченської протоки, що створює додаткову небезпеку для наших вітчизняних рибалок. (У 2017 році було виловлено понад 2 000 тонн хамси).
Тому рибалки закликають органи центральної влади, зокрема: Міністерство закордонних справ України, Державну прикордонну службу України, Державне агентство рибного господарства України терміново створити робочу групу з розробки шляхів розв’язання цієї проблеми, з обов’язковою участю в ній представників профільних громадських організацій та рибопромислових підприємств Азовського та Чорного моря.
Міністерство закордонних справ України, говориться у зверненні, має прописати покрокові дії, які необхідно виконати для звільнення наших рибалок з полону, підтримати їх і домогтися якнайшвидшого звільнення і повернення на Батьківщину.
Державній прикордонній службі України слід забезпечити безпечне рибальство вітчизняних рибалок на Азовському та Чорному морі. Державне агентство рибного господарства України спільно з Державною прикордонною службою України повинне розробити та розповсюдити серед рибалок на Азовському та Чорному морі рекомендації «10 перших кроків якщо ви зіткнулися з піратством», а також провести на місцях роз’яснювальну роботу серед працівників компаній, що виловлюють рибу на Азовському та Чорному морі.