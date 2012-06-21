Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В останні дні, як зазначають ріелтори компаній, в українців різко зріс інтерес до ринку нерухомості. Йдеться про спеціалізовані сайти, на яких значно зросли обсяги переглядів оголошень. А кількість нових користувачів, які часто дають нові об’яви щодо купівлі-продажу чи оренди житла, збільшилася майже на третину.
«Це можна пояснити тим, що на час карантину люди йдуть в онлайн і ринок, як кажуть, працює там. Значно зменшилася кількість об’яв від ріелторів, які не хочуть тратити на них гроші, проте збільшився обсяг прямих об’яв від людей, які напряму хочуть продати своє житло або здати його в оренду», - зазначає «Урядовому кур’єру» голова Нацради ріелторської палати України Віктор Нєсін.
За його словами, життя на ринку нерухомості не зупинилося, просто справді знизилася кількість реальних переглядів житла з метою купівлі-продажу. Також складнощі для роботи ріелторів, пов’язані з тим, що сьогодні через карантин дуже важко зняти квартиру чи житловий будинок з реєстраційного обліку. Це все треба робити реально у відповідних органах. Хоча, як зазначає пан Нєсін, різного роду довідки можна отримати й онлайн.
Щодо реагування ринку нерухомості на останні карантинні події, то експерт зазначає: поки жодних змін не відбулося. Однак він застеріг, якщо роботодавці перестануть виплачувати заробітну плату своїм найманим працівникам, особливо тим, хто винаймає житло, то різко зросте частка людей, які з’їжджатимуть з нього, не маючи коштів для подальшого утримання. У цьому випадку ціни на оренду житла в наших містах можуть різко знизитися.