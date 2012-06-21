Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Минуло два місяці, як голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль оголосив нещадний бій нелегальним АЗС. Бо від них маленька Рівненщина щороку втрачає 200 мільйонів гривень – стільки ж, як річні інвестиції від Державного фонду регіонального розвитку!
Сьогодні керівник області сміливо ділиться першим досвідом цієї непростої роботи на різних майданчиках для спілкування: зокрема, на міжнародній конференції Petroleum Ukraine, яка щороку збирає лідерів ринку нафтопродуктів України. Там він розповів про роботу обласного центру ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами, де чітко й скоординовано працюють представники різних контролюючих органів. А ще постійно діє «гаряча лінія», на яку надходять повідомлення від людей про роботу нелегалів у різних місцях. «Робота непроста, ці заправки відроджуються, наче багатоголові дракони, особливо вночі», – зізнався Віталій Коваль.
Щоправда, останній інцидент стався, як мовиться, в білий день. Заправник із нелегальної АЗС у Рівному, якого без проблем доставили до поліцейського відділку, раптом дістав гранату, вибіг із нею на вулицю та вийняв чеку. Погрожував підірвати себе, поліцейських і перехожих. 60-річного зловмисника вдалося нейтралізувати та помістити до ізолятора. Тепер за незаконне поводження з боєприпасами та зазіхання на життя поліцейських йому загрожує до 7 років неволі. До того ж, з’ясувалося, що його розшукує поліція Харкова, і теж за незаконне поводження зі зброєю!
Втім, битву з «багатоголовим драконом» – нелегальними АЗС – на Рівненщині не припиняють: 140 із них уже зачинилися, близько двох десятків «точок» демонтовано, 12 автозаправок легалізувалися, обсяги продажів на окремих мережевих офіційних АЗС зросли на 40%. І тут украй важлива позиція керівників ОТГ та органів місцевого самоврядування, які добре знають, хто і як працює на їхніх територіях.
«Відбілюйте ринки, активніше долучайтеся до боротьби з нелегальним спрутом. Адже допомога від держави не буде вічною, а ми з вами в одному човні: від детінізації ринку пального місцеві бюджети отримають до 5 мільйонів гривень щороку. Ось вам і кошти на розвиток територій», – звертається до керівників на місцях голова ОДА Віталій Коваль.
Досвід Рівненщини вже перейняла Запорізька ОДА: її голова Віталій Туринко видав відповідне розпорядження та створив штаб протидії нелегальній торгівлі пальним , який теж не даватиме спокійно спати нелегалам.