Найгірше, що минула доба, окрім коронавірусу, взяла область у полон ще й природної стихії. 23 червня у Рівному випало понад 30 міліметрів опадів, що стало добовим рекордом аж надто багатого на катаклізми високосного року. Злива гуляла вулицями й не шкодувала приватних обійсть і домогосподарств. А дерева ламала, наче сірники.
«На вулиці Білій, де рівень води за кілька годин сягнув понад метр, рятувальникам було найважче діставати авто. А ще ж визволили з водяної пастки 14 працівників офісів і магазинів, які опинилися заблокованими. Загалом залучили 12 одиниць спецтехніки, пів сотні моїх колег та відкачали вісім тисяч кубометрів з шести рівненських вулиць», — розповідає речник ГУ ДСНС України в області Дмитро Мельник.
Зливова каналізація — давня ахіллесова п’ята Рівного, яке добряче розбудувалося й модернізувалося останніми роками. «Втім, щоб зробити новий колектор лише в районі Білої, потрібно щонайменше 100 мільйонів. Те саме в центрі. Проєктуємо, але, гадаю, у найближчі десять років ми ці колектори не збудуємо через брак фінансів», — бідкається міський голова Володимир Хомко.
А поки що вулиці міста скидаються на венеціанські канали. Тільки пливуть ними не гондоли, а автівки.
Стихія також гуляла у Сарненському, Рівненському, Острозькому районах.