Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Одразу після вибуху міномета «Молот» на Рівненському військовому полігоні голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко оголосив жалобу за загиблими під час навчань військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Збройних Сил України. Це капітан Валерій Тихоновський та солдати Дмитро Власов і Юрій Пишкар. Вічна їм пам’ять і людська шана.
Від того таки непередбачуваного «Молота» поранено дев’ять військових, троє найтяжчих перебувають у Львівському військовому госпіталі. Разом зі всією Україною молимося за їхнє повернення до повноцінного життя. І вимагаємо професійного незаангажованого розслідування: скільки ж можна платити життями за чиїсь технічні помилки? А саме таку версію розглядають військові експерти: лише за офіційною статистикою, і лише під час навчань, від підступного «Молота» за три останніх роки загинуло 18 наших захисників… Тому Верховний Головнокомандувач заборонив використовувати їх на навчаннях. А на війні???
Тим часом надійшла ще одна сумна звістка: 8 липня в Харківському госпіталі помер військовослужбовець із Рівненщини кавалер ордена «За мужність» третього ступеня Іван Борсук. Кульові поранення, отримані на бойовому завданні під Попасною, виявилися несумісними з життям. Іван недожив до свого 32-річчя лише один день…