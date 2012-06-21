Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Сесія Рівнеради звернулася до Президента Порошенка «про припинення ганебної практики організації гей-парадів зусиллями держави».
Причиною звернення стало те, що 17 червня у Києві перед маршем рівності правоохоронці розігнали мирну акцію на підтримку традиційної сім’ї. Кілька її учасників прийшли на сесію. До речі, звернення здобуло одноголосну підтримку. До того ж, рівненські депутати вимагають у міністра освіти заборонити книгу «Громадянська освіта», за якою в українській школі планують навчати школярів уже з першого вересня. Йдеться, зокрема, про те, що на її сторінках поняття шлюбу тлумачать не лише як союз чоловіка та жінки, а й двох осіб однієї статі. Депутати вважають це нав’язуванням нетрадиційних для України цінностей дітям.