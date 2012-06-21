Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Зведений загін Рівненського гарнізону ДСНС вирушив на допомогу жителям Прикарпаття, яке найбільше потерпає від наслідків стихії.
25 осіб особового складу загону забезпечені спеціальним одягом, рятувальними жилетами та взяттям, продуктами харчування на перших три дні, аптечками з медикаментами.6 одиниць техніки, 5 мотопомп, 5 бензопил, 2 дизель-генератори та плавзасіб, — усе це теж «поїхало» на Прикарпаття.
До речі, загін рівненських рятувальників з 20 осіб нещодавно вирушив на Донеччину, де повертає до життя зруйновані ворогом обійстя.
Нагадаємо, напередодні Прем’єр-міністр України побував на Прикарпатті: він зазначив, що масштаби цієї повені навіть перевершили трагічний для Івано-Франківщини 2008 рік.Тому на позачерговому засіданні 25 червня уряд виділив з резервного фонду 754 мільйони для відновлення інфраструктури західних областей. Найбільше — 480 мільйонів — отримає якраз Івано-Франківщина. Але працьовиті руки фахівців їй дуже знадобляться. Всім миром біду здолати легше.