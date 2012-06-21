Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Днями в центрі сучасного Рівного можна було потрапити майже на сотню років тому. Тут на святі однієї з найстаріших вулиць — Поштової, яке цього року відзначили вп’яте, лунали ретромотиви, працювали з десяток найрізноманітніших виставок і панувала атмосфера 1920—1930-х років. Її новий імідж підтримували не лише музейники та майстри вжиткового мистецтва, а й прості рівняни, які залюбки перевтілилися у городян минулої епохи.
Рівненський міський голова Володимир Хомко навіть одразу не впізнав багатьох знайомих. Серед них і таємнича незнайомка, донька всесвітньо відомого художника Георгія Косміаді Надія, яка через багато десятиліть на схилі віку повернулася до міста свого народження й віддала нам частину спадщини батька. Навіть злива не завадила колоритному дійству, яке було зіткане з любові. А коли ще ви отримаєте такі неповторні емоції й фото, які рівняни залюбки поширюють в інтернеті вже другий день?!