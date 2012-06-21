Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Виставка, що відкрилася в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, — це перша спроба систематизувати історію рівненського футболу й донести її найцікавіші моменти до сучасників. «Вона цілком може стати основою для майбутнього музею спортивної слави Рівного», — вважають колишні футболісти і фанати, які цими днями просто-таки переповнюють музейний простір. Адже тут історичні фото з життя рівненських футбольних команд, унікальні речі спортсменів, документи, що досі зберігалися в домашніх архівах.
«Історія рівненського футболу розпочалася 1918 року з єврейського спортивного клубу «Маккабі». Його майданчик був поряд із палацом Любомирських на вулиці Замковій і поступово сформувався як стадіон на місці сучасного стадіону, — розповідає автор виставки Галина Данильчук. — А ось команда неодноразово змінювала назву: «Погунь», «Локомотив», «Динамо», «Колгоспник», «Горинь», «Авангард» і врешті «Верес». Саме гра у складі «Вереса» стала сходженням у футбольній кар’єрі голкіпера «Шахтаря», «Металурга» та «Ворскли» Сергія Долганського. Його родина, яка живе у Здолбунові, надала для виставки іменні футболку та м’яч, спортивні нагороди. А заслужений суддя з Рівного Віталій Марчук, який понад 40 років присвятив футболу, зберіг у своїх архівах унікальні документи команди.
Ознайомитися з історією рівненського футболу в спогадах та цікавих експонатах можна до 19 серпня.