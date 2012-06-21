Днями в мережі з'явилося відео, де показано роботу флагманського смартфона Meizu 16s. На кадрах чітко помітно, що продуктивність новинки, яку офіційно представлять 23 квітня, дійсно вражає.
Пристрій миттєво реагує на дотики, а додатки завантажуються неймовірно швидко. Лише за 100 секунд користувач відкрив 20 додатків і все це без єдиного підвисання системи. Виробник досі офіційно не представив дизайн смартфона, тому на відео зовнішній вигляд приховали під потужним захисним бампером. Однак це не завадило уважним користувачам розглянути тонку рамку у верхній частині дисплея, яка приховує під собою фронтальну камеру.
За попередніми даними Meizu 16s отримає Android 9.0 Pie з барвистою оболонкою Flyme 7.3. Meizu 16s матимеме флагманський процесор Snapdragon 855, а щодо оперативної пам'яті, то можливо, буде дві версії, на 6 і на 8 гігабайт. Раніше повідомлялося, що новинка від Meizu отримає камеру на 48 мегапікселів, а у відомому бенчмарку Antutu смартфон отримав 357 975 балів.
Можлива вартість смартфона 500 доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»