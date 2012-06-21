Крихітні круглі черв'яки-нематоди, що живуть в грунті – одні з найбільш неприємних сільськогосподарських шкідників: паразитуючи на коренях, вони викликають у рослин різні хвороби. Але самі хробаки при цьому активно спілкуються між собою за допомогою хімічних речовин – феромонів-аскарозідів. І рослини навчилися маніпулювати феромонами черв'яків для своєї користі.
Співробітники Інституту рослин Бойса Томпсона з'ясували, що рослини можуть відчувати феромони грунтових шкідників і відповідним чином реагувати на них. Наприклад, якщо рослина відчуває поблизу шкідника під назвою ascr # 18, то активність її імунних генів посилиться, щоб дати відсіч шкідникові. Але одночасно дослідники помітили, що сам феромон поступово зникає, ніби рослина його поглинає. З іншого боку, відомо, що рослини здатні хімічно модифікувати речовини, що виділяються різними шкідниками.
У нових експериментах феромонами ascr # 18 обробляли пшеницю, томати і арабідопсис. Феромон зникав, і замість нього з'являлися три нових речовини, одним з яких був інший феромон ascr # 9, якого було найбільше. Коріння арабідопсиса і томатів виділяли свій ascr # 9, який змішувався з залишками вихідного ascr # 18 – така суміш відлякувала черв'яків, і коріння залишалися цілими. Тобто рослини не просто підслуховували хімічні сигнали шкідників, а й відповідали їм на їхній мові. Вдалося також зрозуміти, за допомогою яких біохімічних реакцій рослини модифікують феромони нематод – ці реакції є у багатьох видів, так що, ймовірно, вміння обманювати паразитичних круглих черв'яків серед рослин дуже поширене. Повністю результати дослідження опубліковані в Nature Communications.
Вміння підслуховувати розмови патогенів є не тільки серед рослин. Людські клітини аналогічним чином підслуховують «переговори» бактерій – правда, не для того, щоб відправляти їм помилкові повідомлення, а щоб зрозуміти, коли краще своєчасно почати імунну атаку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»