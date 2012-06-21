Підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив його до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів. Про це пише «Крим.Реалії». Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ, тобто більший тюремний термін поглинув менший. Суддя заявила, що Балух скоїв злочин на підставі «неприязні до діючої системи управління, що підтверджується раніше скоєними злочинами».
У вітчизняному МЗС висловили протест Росії і закликали світ вплинути на Кремль задля звільнення Балуха й усіх українських в’язнів. Про це у Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца. Президент Петро Порошенко назвав вирок Володимиру Балуху розправою і наголосив, що Україна боротиметься за кожного свого заручника. «Людину, яка підняла над власним будинком український прапор, методично знищують», — написав він у Twitter. За його словами, цинізм та абсурдність судилища в окупованому Криму над українцем очевидний усім.
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