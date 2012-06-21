Напередодні Дня рятівника, який відзначають в Україні щороку 17 вересня, Президент Петро Порошенко нагородив одинадцятьох лауреатів всеукраїнської премії «Герой-рятувальник року-2018».
Звертаючись до присутніх на урочистостях із цієї нагоди в Маріїнському палаці, глава держави зазначив, що нині бачимо різних людей з різних куточків України. «Але є те, що об’єднує їх, — сміливість, рішучість, прагнення відгукнутися на чужу біду й не залишатися байдужими, коли людина потребує допомоги. Це якості справжніх героїв, завдяки їм країна дізналася про ці чудові, хвилюючі і, як на мене, дуже зворушливі історії», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
«Перед вами одинадцять звитяжців, котрі, не роздумуючи, ризикнули життям заради порятунку ближнього. І навіть попри те що серед них є діти, вони не злякалися, не відступили і не відвернулися. Я твердо переконаний, що саме за такими українцями майбутнє нашої великої держави. За кожною історією — родини, батьки, друзі, які завжди будуть вдячні вам за небайдужість, за врятовані життя близьких», — наголосив Президент.
Віднині День рятівника — це також і свято цих героїв. Навіть якщо вони ще не визначилися, якою буде їхня майбутня професія, неодмінно зберігатимуть вірність цій благородній справі.
Серед цьогорічних лауреатів — Олександр Опара з Кіровоградщини, який у місті Світловодську врятував із води семирічного хлопчика й надав йому першу долікарську допомогу. А учень Рішельєвського ліцею Одеси Максим Тіхончук у вересні 2017-го врятував 15 дітей під час пожежі в таборі «Вікторія». Студент Національного фармацевтичного університету Євген Ткачук врятував з палаючого будинку підлітка й допоміг евакуюватися його батькам й бабусі з дідусем. А Дарія Тутко, медична сестра Полтавського районного клінічного центру первинної медичної допомоги разом з маленьким сином врятувала з води рибалку, в якого відмовили ноги.