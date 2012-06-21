Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Фахівці з кібербезпеки СБУ в місті Луцьк віднайшли та заблокували роботу злочинної групи, яка займалася крадіжками грошей із рахунків клієнтів різних банків в Україні та за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За її інформацією, п’ятеро жителів однієї з областей створили в центрі Луцька call-центр, в якому працювало кілька десятків операторів. Вони займалися тим, що видзвонювали клієнтів банків та виманювали в них інформацію щодо номерів банківських рахунків, CVV-кодів, PIN-кодів до платіжних карток.

Учасники цієї злочинної групи щомісяця викрадали з карток громадян до 500 тисяч гривень.

Пресслужба Нацбанку України повідомляє та застерігає клієнтів банків про те, що нині телефонні крадіжки є основними серед різного роду шахрайських дій, скерованих на виманювання коштів у громадян.

Раніше в НБУ пояснили, як розпізнати продавця-шахрая. Які обставини з продавцем повинні насторожити:

♦ пропонує товар за занадто заниженою ціною;

♦ не погоджується на купівлю з постоплатою або просить перерахувати аванс на картку;

♦ не знає характеристик товару;

♦ поспішає з оплатою товару;

♦ оплата здійснюється на картку, видану на прізвище, що не збігається з прізвищем продавця;

♦ надсилає копії своїх документів, щоб викликати довіру.

У Нацбанку України зазначають, що після введення карантину в країні, стали фіксувати масові випадки шахрайств із банківськими картами. Злочинці отримують інформацію щодо карток, пропонуючи виплату державної соціальної допомоги.