Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Кількість проданого на OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) сягнула 6,036 млрд грн.
За 3 роки проведено 42505 успішних торгів, в яких взяло участь 231254 учасників. Зареєстровано 50173 користувачів.
Найбільша кількість лотів – це нерухомість, 47131 одиниць, на другому місці – транспорт – 40648, на третьому – товари для дому – 32843.
Найактивніший надавач майна – Державна виконавча служба (81,6%), далі – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (8,6%) та АБ «Укргазбанк» (5,3%).
«Ми не дарма доклали зусиль до збільшення відкритості. Середнє підвищення ціни у ході торгів після впровадження інноваційної технології Blockchain збільшилися з 12% до 17,8%», — розповів генеральний директор ДП «СЕТАМ» (OpenMarket) Віктор Вишньов.
Нагадаємо, що 30 травня стало відомо , що Державна виконавча служба Міністерства юстиції продає в системі ДП «СЕТАМ» майно російської авіакомпанії «Трансаеро», зокрема – заарештований в 2015 році Boeing-737 з реєстраційним номером VP-BYO за 35,993 млн грн.
Літак заарештували за борг авіакомпанії «Трансаеро» в розмірі 625 тис. доларів за обслуговування і стоянку перед Міжнародним аеропортом «Київ» ім. І. Сікорського (Жуляни).