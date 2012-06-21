Найвидатніше за останні роки наукове дослідження про щастя опублікували минулого року професори Амстердамського вільного університету Мейк Бартельс та Філіпо Кьоллінгер.
У результаті масштабного міжнародного дослідження, що охопило понад 298 тисяч учасників, вчені вперше в історії визначили ті частини людського геному, які можуть пояснити, чому люди по-різному відчувають щастя.
Бартельс і Кьоллінгер знайшли три генетичні варіації відчуття щастя. Це відкриття свідчить про те, що щастя визначене. Деякі люди більш сприйнятливі до депресії, і це може залежати від їх ДНК.
Чому це так важливо?
Раніше науковці думали, що щастя – це результат обставин: країна, в якій ви живете, ваші соціальні відносини, рівень доходу, освіта тощо.
Але щастя – більш складна штука. Насправді, ми досі точно не знаємо, як це працює. Однак дослідження Бартельса і Кьоллінгера проклало шлях для нових і несподівних відкриттів в області впливу генетики на щастя.
Бартельс передбачає, що щастя визначається поєднанням факторів з навколишнього середовища і генетики. Ось, що вона говорить з цього приводу: «Дослідження показали, що щастя пов'язане з відмінностями в метелюванні ДНК. Значить, не просто гени, і не просто навколишнє середовище відповідають за відчуття щастя, а взаємодія між цими двома факторами.