Німецька фармацевтична компанія STADA придбає фармацевтичний бізнес провідної української компанії «Біофарма». «Плюс один потужний інвестор в Україну. Що це означає та чому це важливо для України? Міжнародний фармацевтичний стратег інвестує у виробництво саме на території України. Це нові робочі місця, податки в український бюджет, збільшення довіри міжнародної бізнес-спільноти. Для України прихід такого інвестора — знакова подія. Це сплачувані податки замість звичного імпорту товарів та їх продажу тут. А ще це доступ до кращих технологій, досліджень і розробок, а також до експортних ринків», — зазначив на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Він наголосив, що залучення іноземних інвестицій — один із ключових чинників економічного зростання, що стане запорукою добробуту кожного українця. Україна приваблює світових лідерів своїм потенціалом, розширюючи присутність на міжнародних ринках.
Очікують, що процес поглинання завершиться до кінця 2019 року.