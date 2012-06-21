У Маріуполі в межах реалізації міні-проектів «Громадського бюджету» готуються до проведення фестивалю східної культури «СхідFеst». Під час заходу в палаці культури «Молодіжний» жителі та гості приморського міста матимуть змогу більше дізнатися про культуру Японії, Китаю, Південної Кореї, Індії, а також Марокко та Єгипту. Передбачено пізнавальні майстер-класи із східного рукоділля, голковколювання, ходіння по цвяхах, робототехніки, малювання аніме, японської мови тощо. А ще досвідчені інструктори поділяться секретами йоги, в’єтнамської гімнастики, карате, айкідо та інших популярних видів східних єдиноборств. Тут відбудуться ярмарок східних товарів, вікторини певної тематики, виставка-продаж робіт художників, театр військових мистецтв, святковий концерт, демонструватимуть фільми. «Серед молоді Маріуполя дуже популярна тема культури Азії та Сходу. Тому ми вирішили провести цей фестиваль, врахувавши побажання юних жителів міста. Крім професіоналів, у дійстві візьмуть участь самі підлітки, які зможуть продемонструвати свої таланти глядачам і знайти нових друзів за інтересами», — розповідає автор проекту Ілона Архангельська.
РОЗКРИВАТИМУТЬ СЕКРЕТИ АЗІЇ