Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Делегація представників Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) на чолі з керівником кластера Східна Україна в Німецькому товаристві Лєною Флітта вислухали пропозиції обласної влади та підкреслили, що зараз готові інвестувати в довгострокові й соціально важливі проєкти Луганщини.
Наприклад, в рамках проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб» GIZ уже реалізує ініціативу – проєкт «Школа фермерства». Цей проєкт має на меті підвищення можливостей працевлаштування ВПО, населення, яке постраждало від конфлікту, і жителів приймаючої громади в сільських районах області шляхом розробки та проведення неформального комплексного навчального курсу з основ сільського господарства.
Зі свого боку представники Луганщини розповіли про найбільш пріорітетні напрямки діяльності. Зокрема, це реформування систем життєзабезпечення області, відновлення доріг та будівництво обласної клінічної лікарні.