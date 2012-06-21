Незабаром школярі одного з найменш освітлених районів Рівненщини отримають світловідбивальні жилети. Такий одяг зробить їх помітнішими в темну пору року. «Рівненщина в такий спосіб долучиться до соціального проєкту «Безпечна дорога до школи», який другий рік діє на сусідній Волині, — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — Завершуємо перемовини про передачу першої партії жилетів з польськими партнерами, бо безпека дітей для нас у пріоритеті».
Разом із патрульною поліцією їх розповсюдять серед учнів початкової школи. Дітям та їхнім батькам теж пропонують потурбуватися про власну безпеку, власноруч виготовивши флікери — світловідбивні значки або наліпки, які забезпечують видимість до 150 метрів у темряві, або ж придбати їх у відповідних магазинах (людину в темному одязі видно не далі як за кілька метрів).