Учителі та учні шкіл Краматорська отримали 420 комп’ютерів і ноутбуків, завдяки яким у кожному з міських навчальних закладів вдасться обладнати сучасні класи інформатики. Такий приємний і корисний новорічний подарунок став можливим завдяки державній програмі співфінансування: нову техніку і меблі для класів, де навчаються за програмою українських шкіл, закупили за кошти освітньої субвенції. За словами заступника начальника управління освіти міської ради Сергія Сергєєва, сучасне обладнання дасть змогу місцевим школярам навчатися значно цікавіше та ефективніше.
«Завдяки 420 комп’ютерам, 369 із яких — повноцінні комплекти, ми обладнаємо нові комп’ютерні класи. Кожна зі шкіл отримала по 10—15 одиниць техніки залежно від проєктної можливості класів», — розповідає він.
Освітяни придбали нові ноутбуки, частину з яких передали місцевим школам, де працюють гуртки робототехніки, а ще два десятки встановлять у ЗОШ №10, де укомплектують сучасний клас фізики.