45 учнів комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» із трьох міст і чотирьох районів Луганщини відвідали лабораторію експериментальних досліджень «Ex Lab» Національного центру «Мала академія наук України». Там вони змогли попрацювати у хімічній, математичній, робототехнічній та біологічній лабораторіях. Лекції читали досвідчені спеціалісти з Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук та Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
Як повідомила прес-служба обласного департаменту освіти і науки, під час екскурсії до Київського політехнічного інституту підлітків зацікавила лекція, як нові матеріали й технології змінюють світ. А в Національному авіаційному університеті велике захоплення викликала екскурсія навчальним ангаром, де можна ознайомитися з літальними апаратами широкого спектру конструктивних схем різних періодів розроблення та експлуатації (літаки Ан-24, Ту-154, Як-42, Л-410, Ан-2, гелікоптери Мі-8, Мі-2, Мі-4, Ка-26) та комплексом наземної спеціальної техніки. Найцікавішим виявилося відвідування тренажера Ту-154, де школярі змогли спробувати себе за штурвалом і відчути неперевершені емоції.
для «Урядового кур’єра»