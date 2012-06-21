На початок нинішнього року в 680 українських школах, як повідомляли раніше в галузевому міністерстві, туалети були надворі. Найбільше таких шкіл на Закарпатті.
Для вирішення ганебного питання регіонам надано 267 мільйонів гривень — залишків торішньої освітньої субвенції. Цю програму в уряді назвали «Гідність дитини». Найбільшу суму — 44,031 мільйона гривень отримала Закарпатська область, де ця проблема стояла найгостріше.
Ще 4 квітня цього року рішенням сесії обласної ради здійснено розподіл зазначеної суми коштів, передбачених у вигляді освітньої субвенції, між районами області на засадах співфінансування. Загалом 67 школам надано кошти на облаштування теплих туалетів усередині. У середньому на один освітній заклад припало 657,2 тисячі гривень.
Однак… Попри гостру необхідність поліпшення санітарно-гігієнічних умов, лише кілька шкіл області ефективно освоюють передбачені їм кошти. Дійшло до того, що в одному з навчальних закладів Хустського району першокласник провалився у вигрібну яму.
У вересні, повідомили у департаменті освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації, лише у 25 школах облаштовували внутрішні туалети. У чотирьох з них ці роботи встигли закінчити. Інші або згаяли час, або не знайшли коштів для співфінансування. Тож тепер учням у холодну пору року доведеться знову виходити до вітру.