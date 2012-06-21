Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Щоб знайти 14-річну мешканку Торецька в Донецькій області, яка втекла з дому, місцеві правоохоронці та колеги з Києва відпрацювали майже 30 столичних цвинтарів. Чому шукали там? Бо співробітникам карного розшуку стала відома наступна деталь: втікачка познайомилася в інтернеті з хлопцем із Києва, який мешкає у будинку з червоним парканом біля кладовища.

Ця романтична історія дуже нагадує захоплюючий детектив. Принаймні, головна її юна героїня діяла за звичними законами жанру і вжила таких заходів конспірації, що певний час залишалася невловимою для правоохоронців Донеччини та Києва. У ході пошуків слідчі встановили: дівчина дуже ретельно підготувалася до втечі з дому, де мешкала з батьком. Заздалегідь перестала спілкуватися з усіма друзями в соціальних мережах, трохи змінила зовнішній вигляд та одяг. А у той день, коли отримала паспорт, непомітно для всіх зникла з дому у невідомому напрямку. Опитавши коло друзів та свідків, а ще завдяки камерам зовнішнього відео спостереження оперативники нарешті відстежили шлях втікачки до залізничного вокзалу Костянтинівки. Далі вдалося встановити, що єдиним ймовірним напрямком подорожі залишається Київ. Отоді й стала в нагоді зачіпка про мешканця будинку біля столичного кладовища. Київські правоохоронці також не зволікали з пошуками, перевіряючи місцеві цвинтарі, оскільки виникла реальна небезпека для дівчини, яка опинилася наодинці із незнайомим чоловіком. І нарешті вони вирахували схожий будинок у приватному секторі, де були школярка та її 19-річний друг.

Свій вчинок мешканка Торецька пояснює бажанням розпочати нове самостійне життя. Тим не менше після трьох діб активних пошуків донецькі оперативники вже доставили юну втікачку додому.