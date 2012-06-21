Ухвалений днями Верховною Радою Закон «Про національну безпеку України» стане вагомим кроком на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. «Це наш стратегічний курс, і найближчим часом маю намір закріпити його в Конституції», — так Президент Петро Порошенко відреагував на вдалий розгляд цього надважливого для країни документа.
«За чотири роки фактично з нуля ми створили одну з найкращих армій Європи, яка міцно тримає оборону на сході України і всього континенту, — наголошує глава держави. — А тепер новий закон про національну безпеку впроваджує передові світові стандарти в наше військо, діяльність спецслужб і правоохоронних органів. Він зміцнює наш воєнний та оборонний потенціал, посилює цивільний контроль за армією, прозорість оборонного бюджету».
Президент наголосив, що закон створює нові можливості для військово-технічної співпраці з нашими союзниками, передусім Сполученими Штатами Америки. «Це стосується і постачання сучасних оборонних озброєнь, і не лише протитанкових комплексів «Джавелін», — додав він.
Петро Порошенко також зазначив: «Завдяки виконанню закону наша країна стане сильнішою, а безпека громадян — надійнішою. Коли ми імплементуємо цей закон, Збройні сили і весь безпековий сектор повною мірою відповідатимуть критеріям членства України в НАТО».
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«Урядового кур’єра»