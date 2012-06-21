Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У селі Річка, що на закарпатській Міжгірщині, збереглося унікальне ремесло виготовлення гунь — верхнього одягу, а також інших ткацьких виробів із овечої вовни. Щоб надати йому розвитку та зацікавити ним уристів, Агенція регіонального розвитку Закарпатської області розробила й розпочала здійснення нового проєкту — туристичного маршруту під назвою «Шлях гуні».
Проєкт не лише ознайомлюватиме з унікальним ремеслом, яким володіють місцеві жителі, а й із полонинським господарюванням, зокрема, випасанням овець, виготовленням сиру і вурди. В Річці починається один із зручних виходів на Боржавські полонини, де й випасають овечі отари.
Туристичний маршрут стане інноваційним продуктом, поєднавши в собі кілька елементів, які сприятимуть сталому розвитку Річки. Буде здійснено маркування місцевого пішохідного маршруту, проведено навчальний тренінг для представників туристичного бізнесу та виробників традиційного одягу з овечої вовни. Їх навчать, як просувати свій продукт, а також як монетизувати старовинну традицію народних майстрів.