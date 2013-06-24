Пандемія COVID-19 порушила хід перебігу повсякденного життя. Криза торкнулася всіх сфер життєдіяльності, у тому числі і сфери освіти.

Водночас не можна не відзначити, що криза стала стимулом для інновацій в освітній сфері. Для організації безперебійного навчального процесу були запроваджені методи дистанційного навчання та підвищення кваліфікації вчителів за допомогою онлайн-програм, відеододатків тощо.

Крім того, зміни, що сталися, привернули увагу до медичних працівників та вчителів, які відіграють найважливішу роль у суспільстві в період пандемії та одночасно потребують захисту та підтримки.

Саме під таким кутом зору: як забезпечуються умови та оплата праці працівників закладів освіти, в Урядовому контактному центрі проаналізували звернення освітян на урядову «гарячу лінію». Про результати повідомили редакції газети «Урядовий кур’єр».

Враховуючи, що у зв’язку з карантинними обмеженнями заклади освіти змушені були призупиняти свою роботу, переводити працівників на роботу у дистанційному режимі з частковою зайнятістю, відправляти викладачів у відпустки, у т.ч. без збереження заробітної плати, кількість звернень суттєво зросла.

З початку 2021 року найбільше скарг від освітян надійшло з приводу невиплати заробітної плати - майже півтисячі. Крім того, працівники сфери освіти скаржилися на порядок нарахування та виплату надбавок і доплат, зокрема актуальними були питання стосовно зменшення або зняття надбавки за престижність педагогічної праці, встановлення доплати за роботу за програмою «Нова українська школа» (НУШ), а також розміру посадового окладу за роботу в інклюзивних класах за корекційно-розвиткові години тощо.

Вчителів турбували питання щодо скорочення педагогічних працівників, зокрема пенсійного віку та тих, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною. Переведення на неповну ставку заробітної плати та відповідне зменшення обсягу педагогічного навантаження вчителів також були актуальними темами у зверненнях.

Ось декілька прикладів звернень.

Жителька Чернігівської області працює вчителем у закладі загальної середньої освіти. На урядову «гарячу лінію» вона звернулася 17 червня зі скаргою на неповну виплату заробітної плати за червень 2021 року та невиплату відпускних коштів у повному обсязі.

Невдовзі питання було позитивно вирішено. У селищній раді Чернігівської області повідомили, що станом на 30 червня цього року заробітна плата, відпускні кошти та оздоровчі виплачені заявниці повністю.

Заявниця з Павлоградського району Дніпропетровської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що працює у дошкільному навчальному закладі асистентом вихователя інклюзивної групи. Має 42 роки робочого стажу, у 2020 році посадовий оклад нараховувався згідно з 11 тарифним розрядом. Жінка просила надати роз’яснення, чи правомірно її було переведено на 10 розряд та зменшено розмір посадового окладу.

У Павлоградській міській раді повідомили, що відповідно до чинного законодавства асистенту вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти встановлюється 10-12 тарифний розряд.

Згідно з п. 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні тарифні розряди надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя, зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

За інформацією керівника закладу дошкільної освіти, заявниці при формуванні тарифікації на 2021-2022 навчальний рік встановлено 11 тарифний розряд.

Вчителька початкових класів закладу освіти у Липовецькому районі Вінницької області порушила питання щодо невиплати надбавок та доплат до заробітної плати вчителям початкових класів за престижність педагогічної праці, роботу в НУШ, інклюзію тощо. Заявниця просила надати відповідні роз’яснення.

У відповіді селищної ради Вінницького району Вінницької області зазначається, що у зазначеному закладі видано наказ від 04.01.2019 року, згідно з яким встановлено розмір надбавки за престижність праці - 5% педагогічним працівникам закладу з 04.03.2019 року. У такому ж розмірі вказана надбавка виплачувалася протягом 2020 року та з січня 2021 року. Нормативними документами з оплати праці не передбачено встановлення окремих доплат вчителям початкових класів за роботу за програмами «Нової української школи», окрім тих, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 року № 373.

Також відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 08.09.2017 року № 2.1-2131 педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах, не передбачено збільшення посадового окладу на 20%.

Жителька Верхньодніпровського району Дніпропетровської області працює вчителькою інформатики у комунальному закладі освіти. На урядову «гарячу лінію» вона звернулася з приводу вирішення питання щодо надання повної ставки вчительських годин з предмету інформатики (18 годин).

З цією проблемою вона зверталася до адміністрації закладу освіти, проте отримала відмову. Заявниця незгодна з позицією директора, який, за її словами, приймаючи на роботу нових працівників, відмовляє вчителям з багаторічним досвідом роботи у наданні повної ставки.

У Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації . за результатами розгляду звернення, повідомили, що відповідно до розподілу годин за навчальним планом на 2021/2022 навчальний рік її навантаження складатиме 18 годин інформатики, з них 7 годин інваріантної частини та 11 годин варіативної частини.

Обсяг встановленого навчального навантаження заявниці відповідає вимогам чинного законодавства - підпункту 1 частини 3 статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту», а саме: «педагогічне навантаження вчителя на одну тарифну ставку повинно складати не менше 18 навчальних годин на тиждень». Результатами розгляду звернення заявниця задоволена.

З проблемним питанням щодо звільнення викладачів пенсійного віку з гімназії на урядову «гарячу лінію» 27 квітня цього року звернулася жителька Фастівського району Київської області.Результати розгляду звернення були позитивними.

За інформацією Управляння освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради 30 квітня 2021 року керівником закладу із зазначеними педагогічними працівниками пенсійного віку було підписано додаткові угоди до строкових трудових договорів строком на 1 рік і 2 місяці з 01.07.2021 року по 31.08.2022 року, відповідно до абзацу 3 частини 2 статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall (https://video.ukc.gov.ua/webrtc/index.html).

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) — +38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua