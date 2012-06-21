Сумчанка народна майстриня Любов Коровай презентувала у Сумській міській галереї виставку хусток, виготовлених за індивідуальним дизайном у техніці батик.
Навчаючись в авторській студії «Батик» Тетяни Суркової, за порівняно короткий час вона професійно оволоділа ремеслом і вже має неабиякі творчі успіхи. Це ствердив вернісаж «Шовкове крило», де кілька десятків неповторних виробів стали феєрією кольорів, відтінків, магією фантастичного польоту уяви. Виставку, яку щойно відрито, вже відвідали сотні сумчан і гостей міста.