50 ящиків коньяку і 15 ящиків лікеру – таку знахідку підняли з дна Балтійського моря шведські дайвери. 900 старовинних пляшок пробули під водою з часів Першої світової війни.
Елітний алкоголь віз 19 травня 1917 шведський пароплав S / S Kyros. Судно прямувало в Росію з Франції через нейтральні води. Німецький підводний човен UC-58 підірвав пароплав недалеко від Аландських островів. Спиртне тоді вважалося контрабандою, так що вантаж, недовго думаючи, потопили.
Уламки судна виявили в 1999 році. Шведські рятувальники Ocean X Team і Icelandic iXplorer готувалися кілька років. І ось тепер за допомогою корабля Deepsea Worker змогли підняти пляшки з дна моря. «Важливість цієї події важко переоцінити – це не просто знахідка рідкісного коньяку і лікеру, а й частина історії колишньої імператорської Росії», – заявила команда Ocean X.
Відзначається, що 600 пляшок коньяку De Haartman & Co і 300 пляшок лікеру Benedictine є унікальними. Коньяк цей більше не виробляється. Лікер раніше готували французькі ченці. Тепер марка належить компанії Bacardi.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»