Виробничі потужності державного підприємства «Артемсіль» у місті Соледар на Донеччині збільшилися на дві нові сучасні лінії з очищення та пакування харчової солі. За словами директора підприємства Вікторії Луценко, програма реконструкції найбільшого вітчизняного виробника солі розпочалася 2016 року, а основні інвестиції для закупівлі італійського обладнання становили 23,5 мільйона гривень.
Завдяки цьому вже торік ДП «Артемсіль» повністю відмовилося від російського ринку, що тривалий час становив половину обсягів виробництва. Поряд із цим вдалося збільшити поставки технічної солі до Європи. А тепер, із введенням в експлуатацію нових ліній, з’явилася можливість запропонувати споживачам із європейських країн харчову сіль вищого ґатунку. Адже завдяки сучасному обладнанню вміст NaCl у харчовому продукті відповідно до європейських стандартів збільшився до 99 відсотків, а упаковка має значно привабливіший вигляд. Попередні домовленості про експорт кухонної солі були з Угорщиною, Болгарією, країнами Балтії, а також Білоруссю. А українські споживачі зможуть оцінити нову продукцію із Соледара вже у другому кварталі нинішнього року, коли вона з’явиться у продажу.
Оскільки «Артемсіль», де працюють понад 3 тисячі жителів Соледара, — бюджетоутворювальне підприємство, відкриття нових ліній і випуск продукції підвищеної якості стало подією для всього міста. Нові можливості сучасних солеварів дають змогу суттєво покращити рівень життя містян, збільшити відрахування коштів до міського бюджету й активніше розвивати тутешню інфраструктуру. «На солевидобувному підприємстві зробили переворот у технічному оснащенні виробництва. Цього тут чекали багато років, а тепер, за наявності нового обладнання, можна упевнено розвиватися і завойовувати європейський ринок», — не приховує задоволення Соледарський міський голова Олександр Степаненко.