Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Результативною і обопільно корисною стала недавня поїздка голови Сумської ОДА Романа Грищенка до Бочечківської ОТГ Конотопського району. Під час зустрічі із місцевими медиками очільник області подякував їм за мужність і професіоналізм під час боротьби з коронавірусом і передав ключі від двох новеньких санітарних автомобілів для амбулаторій ЗПСМ сіл Козацьке та Бочечки.
Саме Козацьке у квітні опинилося в епіцентрі захворювання, на боротьбу з яким мужньо стали місцеві сімейні лікарі. Завдяки їхнім професійним діям хворобу вдалося локалізувати і сьогодні тут немає жодного хворого на коронавірус.
Роман Грищенко висловив переконання, що техніка, придбана за кошти субвенції державного бюджету, допомагатиме сільським медикам протистояти різним хворобам, належно турбуватися про здоров’я земляків.