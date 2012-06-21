Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Мар’їнському районі Донецької області почав курсувати соціальний автобус за маршрутом: село Славне – Курахове (через Мар’їнку).
Для мешканців згаданого села це неабияка подія, оскільки тутешні жителі, а це переважно люди похилого віку, через відсутність автобусного сполучення тривалий час були відрізані від райцентру та інших міст прифронтового регіону. Нині для тих, хто має необхідність відвідати лікувальні заклади, органи влади, банківські установи чи магазини, кожного вівторка ходить автобус, пасажири якого можуть безкоштовно дістатися до Мар’їнки та Курахового. Згадані зручності стали можливими завдяки зусиллям активістам Благодійної організації «АДРА Україна», які організували перевезення людей у рамках довготривалого проекту «Відновлення житла та надання необхідної допомоги людям, потерпілим внаслідок конфлікту на сході України».