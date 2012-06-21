Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Вінниччині селяни отримали першу чергу державної допомоги на утримання молодняка великої рогатої худоби.
«На сьогодні згідно з програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» якою передюачено надання державної підтримки фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби до 13-місячного віку, департаментом здійснено виплату першої черги дотацій на суму понад 701 тисяча гривень. Дотацію сплачено 346 фізичним особам за утримання 581 теляти. Зведені відомості надійшли від 102 сільських, селищних, міських та об’єднаних територіальних громад», – повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук.