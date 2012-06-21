17 жителів Тернопільщини отримали сертифікати на придбання житла за кошти державного бюджету. Усі вони, зазначив голова облдержадміністрації Ігор Сопель, опинилися у складних життєвих обставинах, втративши батьків чи залишившись без їхньої опіки. Очільник краю побажав, щоб у нових помешканнях завжди панували добро й достаток. Торік держава допомогла розв’язати житлову проблему 24 жителям Тернопілля, серед яких діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, або особи з їхнього числа. Придбали приміщення для дитячого будинку сімейного типу.
Як інформує пресслужба облдержадміністрації, на нинішній рік для грошової компенсації на придбання помешкання для дітей-сиріт та осіб з їхнього числа для Тернопільщини в державному бюджеті передбачили понад 11 мільйонів гривень.