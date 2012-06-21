Чотири роки тому двоє археологів-любителів знайшли в полі у графстві Херефордшир 300 монет англо-саксонського періоду. Джордж Пауелл і Лейтон Девіс владі про знахідку не повідомили, а продали скарб перекупникам. Вартість монет, датованих приблизно IX століттям нашої ери, оцінили в три мільйони фунтів.

Горе-шукачів скарбів звинуватили у крадіжці і приховуванні скарбу. Така ж доля чекала і на продавців монет Саймона Уікса і Пола Уеллса.

Днями на окремому засіданні суду було оголошено вироки засудженим. Джордж Пауелл отримав 10 років в'язниці, Лейтон Девіс – 8,5.

Саймон Уікс відсидить у в'язниці п'ять років. Вирок Полу Уеллсу винесуть у лютому.

Частково владі вдалося знайти вкрадене – кілька прикрас, серед яких золотий перстень IX століття, браслет у формі голови дракона і кришталеву підвіску, 31 монету, які оцінюються в 10-50 тисяч фунтів, і злиток срібла. Але більшу частину скарбу вважають втраченою.

«Усе інше, мабуть, заховано в затишному місці або декількох місцях, або скарби вже розійшлися по руках. А це неуможливлює будь-коли відновити усі частини скарбу разом», – сказав прокурор Кевін Хегарті.

Скарб неймовірно цінний з історичної точки зору, стверджують експерти. Монети, які стосуються англо-саксонського періоду, були, як передбачається, заховані вікінгом.

За словами експертів, знахідка по-новому розкриває історію об'єднання Англії. Тепер можна говорити про те, що існував досі невідомий союз між королями Уессекса і Мерсі.

«Монети дозволяють нам переглянути нашу історію і точно встановити момент створення Англії в якості єдиного королівства», – говорить Гарет Вільямс, куратор з нумізматики раннього середньовіччя в Британському музеї.

За словами експертів, знахідка проливає нове світло на історію об'єднання Англії. Тепер можна говорити про те, що існував досі невідомий союз між королями Уессекса і Мерсії. "Монети дозволяють нам переглянути нашу історію і точно встановити момент створення Англії в якості єдиного королівства", - говорить Гарет Вільямс, куратор зібрання монет раннього середньовіччя в Британському музеї.

Джордж Пауелл і Лейтон Девіс знайшли скарб у полі біля села Ай в червні 2015 року, але вирішили приховати знахідку від влади і не говорити про неї фермеру-господарю землі. Замість цього шукачі скарбів з'ясували вартість скарбу у торговців монетами.

Ще через місяць вони зв'язалися з Національним музеєм Уельсу, задекларувавши знахідку лише двох монет і трьох прикрас.

Вони назвали чутками інформацію про знахідку 300 монет, але поліція засумнівалася в щирості археологів-любителів і почала розслідування.

Поліції вдалося відновити стерті в телефоні Девіса фотографії з зображеннями ще незайманого скарбу на місці розкопок.

Знайдені монети були в обігу на території двох незалежних сусідніх королівств в кінці IX століття – Уессекса і Мерсії.

Королем Уессекса тоді був відомий Альфред Великий, а в Мерсії правив менш відомий король Келвульф II, який, за словами експерт Вільямса, зник з історії безслідно близько 879 року, як раз в період, яким датується знайдений скарб. «Ці монети недвозначно вказують на те, що між Альфредом і Келвульфом існував союз, оскільки у монет однакова форма і символіка, – каже Гарет Вільямс. – Проте всього через декілька років всі згадки про короля Келвульфа зникають. Він пропадає з історії, але ці монети малюють зовсім іншу картину».

«"Мова йде про знахідку національного значення, яка відноситься до найважливішого моменту в об'єднанні Англії. В ті часи країна перебувала під загрозою нападів вікінгів в масовому масштабі».

Хоча більша частина знайденого відноситься до англо-саксонського періоду, Гарет Вільямс не сумнівається, що ці предмети були зібрані і поховані вікінгом.

Відомо, що в 878 році в цих місцях розташовувалася армія вікінгів, які вторглися до королівства Уессекс і Мерсія. У тому році там розгорнулася битва при Едингтоні, в якій армія короля Альфреда билася з вікінгами. «Ймовірно, це скарб поховали, щоб приховати його від інших вікінгів, а також англо-саксів, – каже Вільямс. – Власник так і не зміг повернутися і відкопати його, мабуть, він загинув».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»