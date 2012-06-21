Скрипку британського музиканта Уоллеса Хартлі, який у 1912 році загинув під час катастрофи «Титаніка», представили на виставці в музеї Titanic Museum Attraction в Бренсоні (штат Міссурі, США).
Раніше інструмент продали колекціонеру за 1,7 мільйона доларів. Це була найвища ціна, будь-коли заплачена за артефакт з корабля.
Зараз анонімний власник дозволив, щоб скрипка ненадовго стала частиною експозиції музею.
«Це один із знакових предметів. На цьому інструменті Уоллес Хартлі, музикант і керівник оркестру грав, коли корабель тонув», – прокоментував директор компанії Ендрю Олдрідж.
Спочатку скрипку Воллесу Хартлі подарувала його наречена. Він взяв інструмент у перше плавання «Титаніка». Після трагічного зіткнення лайнера з айсбергом група музикантів до останнього грала для пасажирів (ця сцена була відтворена в однойменному фільмі Джеймса Кемерона).
На жаль, Хартлі не зміг врятуватися. Його знайшли через два тижні. До тіла була прив'язана скрипка, яку передали нареченій загиблого музиканта. Вона пожертвувала її благодійній організації «Армія порятунку».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»