У Покровську на Донеччині встановили скульптурну композицію Тарасові Шевченку. Це отримало чималий резонанс, оскільки перипетії довкола вшанування Кобзаря тривали в місті аж 13 років.
Тож камінь на місці майбутнього монумента встановили ще у березні 2006-го. І лише торік крига скресла: представники місцевої влади, які тривалий час використовували різноманітні можливості, аби, м’яко кажучи, не поспішати з відведенням землі чи наданням коштів, розробленням проєкту чи підготовкою відповідних дозволів і документів, дали зрозуміти: пам’ятнику нарешті бути. А у травні 2019 року керівники Покровська прийняли рішення й передбачили в міському бюджеті 2,5 мільйона гривень, на які закупили скульптурну композицію Кобзаря в художника і скульптора Петра Антипа.
Пам’ятник, як і планували, встановили на площі Шибанкова на місці пам’ятного каменя, якому недавно знайшли місце біля краєзнавчого музею. У композиції скульптор зобразив молодого Тараса Шевченка, який присів на стільці, а поруч є вільне місце на порожньому стільці для охочих зробити фотознімок біля розгорнутої книжки «Кобзар» та її автора.
«Пам’ятники Шевченкові є у всьому світі, у багатьох великих і малих містах, на площах і біля університетів. І майже скрізь його представлено як воїна, борця, мудру людину. Я не хотів повторювати вже реалізовані рішення і вирішив зобразити поета в той період, коли він навчався в академії, — справжнім європейцем, адже саме таким він і був», — пояснив свій вибір і творчий задум автор скульптурної композиції.