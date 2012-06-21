У Словаччині археологи під час проведення розкопок у селищі Зелений Крічек в околицях міста Трнави виявили безліч фрагментів кераміки, а також кістяних і кам'яних знарядь віком понад 6000 років.
Про це відкриття повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на The Slovak Spectator. Тисячолітні артефакти знайшли під стіною середньовічної фортеці, яка колись була на місці цього селища. Дослідницькі роботи проводилися на місці, відведеному інвестору під будівництво.
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У результаті було виявлено об'єкт, який, імовірно, був частиною великого поселення епохи неоліту. Археологи розкопали велику кількість фрагментів керамічного посуду, які були вкриті узорами. За цимм зображеннями вчені встановили, що вироби були виготовлені представниками маловивченої культури Ленд'єл - центральноєвропейської культури епохи неоліту (приблизно 4900-3400 рр. до н.е.)
Також були знайдені знаряддя та інструменти, виготовлені з каменю і кісток тварин. Аналіз артефактів показав, що їх вік перевищує 6000 років. Ймовірно, вони були створені майстрами раннього періоду культури Ленд'єл. При цьому археологи відзначають дуже високий рівень виконання.
«Досі питання про існування тут великого поселення епохи неоліту залишалося відкритим, - говорить Пітер Гржнар з Регіональної ради з пам'ятників в Трнаві. - Його відкриття є наслідком збігу щасливих обставин, тому що залишки цього об'єкта збереглися у вузькій області між фортечною стіною і давно засипаним міським ровом»
Чотири роки тому залишки стародавнього поселення були знайдені в цьому ж селищі на вулицях Франтішканській і Штефанікова. Вчені припускають, що нова знахідка відноситься до того ж поселенню неоліту. Це означає, що воно було більшим, ніж вважалося досі.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", в угорській печері знайшли доісторичні скарби. Під час обстеження печери Барадла на північному сході Угорщини археологи виявили велику кількість дорогоцінних артефактів бронзового віку і стародавні людські рештки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра