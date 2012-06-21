Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Регіональна газова компанія «Рівнегаз» від початку карантину підтримує лікарні та медиків у боротьбі з коронавірусом. Так, для Рівненської центральної міської лікарні, яка є базовою в лікуванні пацієнтів із COVID-19, газовики придбали два монітори пацієнта для апаратів ШВЛ. Для інших базових лікарень — захисні костюми, маски, рукавички, дезінфектори та господарські товари. А цими днями передали тисячу захисних масок для персоналу Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Віктора Поліщука.
«Це дуже актуальна й потрібна допомога. Адже до нас упродовж дня звертається 300-350 потенційних хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 з нашої та інших областей: комп’ютерний томограф, лабораторні аналізи, УЗД, кардіограми серця, генетичні обстеження, — все це робимо щодня. І хоча при вході всім відвідувачам перевіряють температуру безконтактним термометром, ризик зараження медичних працівників є», — каже головний лікар центру Роман Шустик.
Загалом для допомоги медикам «Рівнегаз» уже спрямував понад півтора мільйона гривень.