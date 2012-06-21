Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж семи місяців у Львові діятиме «Соціальна майстерня». Її створили у Благодійному фонді «Карітас-Львів УГКЦ» для людей з обмеженими можливостями від 18 до 47 років. Фінансову підтримку проекту надала й Львівська міська рада. Загальний бюджет «Соціальної майстерні» становить майже 160 тисяч гривень.
Завдяки такому проектові люди з особливими потребами, як поінформували в прес-службі міськради, знайшли надійний притулок, де активно проводять час, отримують допомогу спеціалістів-педагогів і мають можливість соціальної адаптації та психологічного покращення свого стану. Також студенти вищих навчальних закладів Львова зі спеціальностей, орієнтовних на соціальну роботу, проходять навчальну практику. Безперечно, «Соціальна майстерня» – добра справа й для родичів та опікунів людей з ментальними порушеннями, адже з’явилася можливість мати більше вільного часу.
Щодня учасники «Соціальної майстерні» охоче беруть участь у працетерапії, майстер-класах та арт-терапії. Займаються, зокрема, виготовленням паперових листівок, намист, вишивкою з бісеру. Всі ці вироби можна буде оглянути та навіть придбати на виставці-ярмарку, яку запланували організувати у вересні в храмі Пресвятої Євхаристії.
Прикметно, що подбали й про літній відпочинок учасників проекту в оздоровчих таборах.