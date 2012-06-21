Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
16 січня, з нагоди Міжнародного дня музейного селфі, Сумський краєзнавчий музей запросив усіх бажаючих до свого закладу безкоштовно сфотографуватися на фоні улюбленого експонату. Єдина засторога – не використовувати спалахи, які завдають шкоди насамперед історичним раритетам.
Подібна акція проходить вже удруге і має на меті популяризувати розмаїту та багатогранну музейну експозицію, адже зроблені світлини будуть виставлені у соціальних мережах.
Як свідчить попередній досвід, сумчани та гості міста доволі активно відгукуються на подібні пропозиції, залюбки увічнюючи себе та друзів поруч із тими чи тими музейними раритетами.