Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці розпочався 11 (другий) міжнародний мистецький пленер «Кращий художник», який триватиме до 14 червня цього року. Під час заходу відбудуться творчі майстерні, майстер-класи, обмін досвідом роботи та семінари, де учасники та спонсори можуть реалізовувати свої ідеї і програми. Об’єктами мистецької інтерпретації є міські пейзажі, визначні історичні місця та об’єкти культурної спадщини міста та області.
«У пленері беруть участь художники з семи країн світу. Загалом до нас надійшло 540 заявок, з яких журі обрало кращих. Цього року художники малюватимуть не лише Вінницю, а й область», – зазначив народний художник Володимир Козюк.
Організаторами заходу є департамент культури Вінницької міської ради, КЗ «Центр концертних та фестивальних програм», ВОГО «Лабораторія актуальної творчості», народний художник Володимир Козюк.
Проект відбувається за підтримки Міністерства культури України. Підсумки пленеру буде оголошено на церемонії нагородження учасників під час фінальної виставки. Переможці отримають спеціальну відзнаку «Кращий художник», виготовлену з коштовних металів ювелірним домом «Кімберлі». У форматі нагородження переможців передбачено також незалежну премію імені Валерія Гегамяна. За підсумками пленеру вийде у світ друкований каталог.