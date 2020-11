Сонячна система рухається навколо галактичного центру швидше і знаходиться ближче до нього, ніж вважалося досі, заявили японські астрономи в дослідженні, представленому в журналі Publications of the Astronomical Society of Japan.

«Але не хвилюйтеся, це не означає, що наша планета рухається до чорної діри. Ці уточнені значення є результатом більш досконалої моделі нашої Галактики, заснованої на даних спостережень об'єктів за більш ніж 15 років в рамках проєкту VERA», – розповідають автори дослідження.

Проєкт «VLBI Exploration of Radio Astrometry» (VERA) розпочали в 2000 році. Його метою є картування швидкостей і просторових структур в Чумацькому Шляху. Проєкт використовує техніку, відому як інтерферометрія, що об'єднує дані з радіотелескопів, розкиданих на островах Японського архіпелагу. Це дозволяє досягти того ж дозволу, що і у телескопа діаметром 2300 кілометрів.

«Оскільки Земля знаходиться всередині Чумацького Шляху, ми не можемо подивитися на нашу Галактику «з боку», тому астрометрія, точне вимірювання положення і руху об'єктів, є найважливішим інструментом для розуміння її загальної структури і нашого місця в ній», – кажуть вчені.

Цього року опубліковали Перший каталог астрометрії VERA, що містить інформацію по 99 об'єктах. На його основі і даних інших спостережень астрономи побудували карту нашої Галактики, що дозволило з більшою точністю визначити центр Чумацького Шляху, точку, навколо якої все обертається.

«Карта показала, що центр Чумацького Шляху з розташованою в ньому надмасивною чорною дірою розташований на відстані 25,8 тисячі світлових років від Землі. Це менше, ніж загальноприйняте значення в 27,7 тисячі світлових років. Крім цього, з’ясувалося, що Сонячна система рухається зі швидкістю 227 кілометрів на секунду навколо галактичного центру, що швидше за офіційні 220 кілометрів на секунду», – пишуть автори дослідження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»