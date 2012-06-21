Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Спортивна команда представників депутатського корпусу Сумщини посіла друге місце на VII Всеукраїнській спартакіаді серед депутатів, що відбулася у місті Чорноморськ Одеської області.
Впродовж 5 днів майже 400 учасників із 17 областей України виборювали звання найсильніших у таких видах спорту як шахи, шашки, настільний теніс, футзал і волейбол.
Як розповів перший заступник голови Сумської обласної ради Анатолій Річкаль, такого успіху слобожанським народним обранцям удалося досягти насамперед завдяки правильно сформованій команді із переможців змагань обласного рівня, які склали гідну конкуренцію у більшості видів змагань.
А спартакіадне золото вибороли представники Івано-Франківщини, бронзу – Житомирщини.