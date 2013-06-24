Чимало іноземних гостей вшанували вчора пам’ять жертв Бабиного Яру. Для цього у столицю України прибули президенти Ізраїлю Іцхак Герцог і ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Спершу німецький гість побував у селі Корюківка на Чернігівщині, де поклав квіти до монумента жертвам трагедії, яка сталася там 1943 року. Того самого дня він зустрівся з українським та ізраїльським колегами й зі скорботною місією відвідав Бабин Яр, де були присутні перші особи нашої держави. До жалобних заходів увечері долучилися голови парламентів Австрії, Чехії, Швеції, Словаччини, Польщі, Грузії.

А напередодні із Президентом Держави Ізраїль зустрівся Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Сторони обговорили співпрацю в торговельно-економічній, науково-технічній і медичній галузях, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

У контексті чинності з початку року угоди про вільну торгівлю Денис Шмигаль висловився так: «Набрання чинності угоди стало важливим етапом розвитку українсько-ізраїльських відносин. Вона покликана сприяти лібералізації торгівлі, створенню прозорих правил ведення бізнесу та нових умов торгівлі».

Одним із перспективних напрямів двосторонньої взаємодії Україна вважає обмін досвідом і вивчення ізраїльської практики державної підтримки розвитку новітніх технологій, комерціалізації наукових досліджень, створення стартапів, заохочення інвестицій у наукові дослідження.

Прем’єр-міністр відзначив двосторонню взаємодію і в медичній та фармацевтичній галузях: «З огляду на значний досвід Ізраїлю в цьому напрямі Україна зацікавлена в обміні інформацією із психологічної реабілітації для ветеранів та учасників бойових дій, запровадженні співпраці у наданні реабілітаційних послуг особам з інвалідністю».

Іцхак Герцог підтвердив готовність співпрацювати в галузі новітніх технологій, запевнивши, що новий уряд Ізраїлю готовий до інтенсифікації співпраці з Україною в різних напрямах.