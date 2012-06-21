Заслужена артистка України уродженка Черкащини співачка Руслана Лоцман багато робить для пропаганди української пісні. Засновниця громадського об’єднання «Народна філармонія», яка дала у зоні АТО більш як 500 благодійних концертів, переконана, що українська культура та її історія — це зброя України у боротьбі за незалежність.
Часто буваючи в різних регіонах, вона разом з колегами не тільки виступає перед любителями пісенної творчості, а й збирає все, що стосується життя і творчості композиторів чи співаків. Тут і записи їхніх виступів, і їхні речі та публікації про них, відеосюжети з тих місць, де жили українські співаки чи музиканти.
Якось у директора Українського дому в Києві Юрія Стельмащука, з яким тісно співпрацює Руслана, виникла ідея створити у столиці Музей української пісні. Руслана разом з Валентиною Ковальською, а потім і всією «Народною філармонією» гаряче підтримала її, стали наполегливо працювати над втіленням у життя. Уже надбали багато різних матеріалів, які могли б скластись у цікаву експозицію. Артисти хочуть, щоб майбутній музей був не тільки традиційним осередком культури, а й музеєм-театром, який практикував би інтерактивні форми роботи. Ось тільки із приміщенням поки що проблема. Однак віриться, що її завдяки наполегливості та кмітливості артистів буде розв’язано.