Цей рік для України був багатим на елементи співпраці з НАТО щодо матеріально-технічного забезпечення, її підтримки в політико-дипломатичному плані. І така співпраця посилює нашу державу, допомагає їй послідовно обстоювати свою лінію захисту в боротьбі з агресією Росії. На цьому під час круглого столу «Україна — НАТО. Підсумки року: перспективи та очікування» наголосив голова громадської ліги «Україна — НАТО» Сергій Джердж.

Він акцентував, що у світі вже зрозуміли: Росія — це держава-терорист, але на міжнародній арені також спостерігається загравання з РФ, аби одних терористів використати проти інших.

«Треба давати реальну оцінку діям агресора, які забрали життя 13 тисяч синів України. Загинуло понад 100 дітей. Постраждало 430 тисяч дітей, які зазнали поранень, потужного негативного психологічного впливу, адже діти набагато емоційніше сприймають усі загрози. Вони залякані. Україна має 1,4 мільйона переселенців», — констатував Сергій Джердж.

За його словами, громадська ліга «Україна — НАТО» зосереджена на роботі в регіонах з різними цільовими групами, щоб не було перекосів і нерозуміння, аби все суспільство мало цілісне уявлення, що таке НАТО, що дає співпраця з ним.

Цього року НАТО й дотичні до співпраці з Альянсом громадські організації України відзначали 70-річчя НАТО — організації, яка заклала основи економічного та політичного зближення. І ми бачимо, що в цих країнах Європи високий рівень життя, забезпечують права людини і превалює демократія.

«Було багато викликів протягом цього часу, але НАТО виходило з усього з честю, і для нього багато роботи в гарантуванні безпеки європейських країн, до яких належить і Україна», — зауважив Сергій Джердж.

Як відомо, 7 лютого цього року парламент вніс зміни до Конституції, визначивши стратегічний курс держави на здобуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Сергій Джердж підкреслив, що Президент Володимир Зеленський після інавгурації перший візит здійснив у Брюссель — штаб-квартиру НАТО і підтвердив, що Україна продовжуватиме курс, визначений у Конституції, що європейська та євроатлантична інтеграція залишаються незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України.

Наголошуючи на активній співпраці НАТО з Україною, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова додала, що було багато візитів представників НАТО в Україну. Ідеться про вище керівництво Альянсу і представників із політичних та військових питань. Барбора Маронкова зауважила: символічно, що круглий стіл проходить напередодні зустрічі лідерів країн — членів НАТО, які визначаться з подальшим порядком денним Альянсу.

«Схоже, що наступний тиждень буде тижнем України в НАТО: буде зустріч спільної робочої групи з військових питань у штаб-квартирі Альянсу, а також спільної робочої групи з економічних питань», — зазначила Барбора Маронкова. Вона додала, що країни — члени НАТО переглянули комплексний пакет допомоги Україні. Тут працюють 10 трастових фондів, куди було залучено понад 40 мільйонів євро. НАТО співпрацює з Україною за програмою професійного розвитку держслужбовців і розбудови доброчесності.

Барбора Маронкова на наступний рік оголосила такі рекомендації для України: поліпшення військового управління, спрямування військової освіти, військової підготовки на досягнення ЗСУ стандартів НАТО, ухвалення законопроєктів про реформування СБУ, про військові закупівлі, про знаття грифа секретності з багатьох документів, щоб поліпшити співпрацю з НАТО.