Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Головна бухгалтерка одного товариства з обмеженою відповідальністю Харкова, ставилася не зовсім відповідно до статутних документів трактуючи термін обмеженої відповідальності на користь власної вседозволеності, умудрилася привласнити 475 тисяч гривень підприємства, «полегшивши» на таку солідну суму його банківський рахунок.
А оскільки, згідно з функціональними обов’язками мала повний доступ до електронного ключа банківського рахунку, без особливого напруження мізків для створення хитромудрих схем, підробляла документи та перераховувала кошти ТОВ на свої власні рахунки.
Фінал справи, зрозуміло, був передбачуваний, але не для зловмисниці. Лише після вироку Київського районного суду Харкова, який визнав спритницю винною в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, підробці документів на переказ та їх використання (ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 200 КК України), колишня головна бухгалтерка змогла пересвідчитися у справедливості народної приказки про те, що скільки б ниточка не вилась, кінець завжди буде. Втім, жінка ані під час досудового розслідування, ані в ході судового розгляду свою вину не визнала.
Як повідомив керівник місцевої прокуратури Едуарда Новикова, обвинуваченій призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади строком на 3 роки, з конфіскацією майна. На разі, до вступу вироку у дію вона перебуває під домашнім арештом.