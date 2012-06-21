Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У командному заліку спортсмени з Луганської області отримали перемогу у змаганнях з армспорту і шахів. Срібними призерами представники Луганщини стали у змагання з шашок і гирьовому спорті. Бронзові нагороди здобули у змаганнях з волейболу і тенісі настільному. Такі перемоги чоловіки здобули в ході традиційних комплексних змагань «Схід і Захід Разом», на які громадська організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» зібрала у Святогірську представників з Донецької, Луганської, Івано-Франківської, Львівської областей, а також команди нацгвардійців ВЧ №3035 і Краматорського прикордонного загону.
За результатами змагань, спортсмени Луганщини стали другими у загальнокомандному заліку. Перше місце завоювали господарі змагань – представники Донеччини, третіми стали гості з Львівської області.