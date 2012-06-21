Сильна демократія має стати зброєю для України, що переживає непростий етап становлення й розвитку. Таку думку висловив глава Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деніел Твайнінг під час зустрічі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Заснований у 1983 році Міжнародний республіканський інститут — неприбуткова неурядова організація, яка пропагує цінності демократії, розвитку громадянського суспільства й захисту прав людини. Протягом останніх 25 років Наглядову раду інституту очолював сенатор Джон Маккейн. І зараз інститут активно співпрацює з представниками Конгресу й Сенату США, зокрема в питаннях підтримки демократичного розвитку України та реформ, що проводить український уряд.
«Для нас велика честь бути в Києві й засвідчити стовідсоткову підтримку вашої держави, — зазначив Деніел Твайнінг. — Тривалий час Наглядову раду інституту очолював сенатор Джон Маккейн. І зараз ми продовжуємо його місію щодо України».
Поважний гість наголосив, що в умовах конкурентного світу питання розвитку — економічного й політичного — набувають особливого значення. «США підтримує вас, ваші реформи і ваші дії», — додав Деніел Твайнінг і зазначив, що однією з найважливіших урядових реформ вважає реформу з децентралізації.
«Ви виконуєте важливу місію в Україні, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — І наші відносини зі США, особливо в цей історичний період, цінні для нас».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»